ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Увеличение койкомест, контроль мероприятий: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 13:45
Увеличение койкомест, контроль мероприятий: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с главами государственных областных администраций и министрами. На совещании он дал ряд поручений.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По итогам совещания Шмыгаль поручил Минздраву проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койкомест.

Также он поручил главам областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях поручили отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Кроме того, Шмыгаль поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко и главам ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

РБК-Украина писало утром, что Шмыгаль собрал совещание с главами ОГА и министрами из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, в Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Областная государственная администрация Денис Шмыгаль
NEWS
В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов