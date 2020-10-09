Кличко обратился к Кабмину: в коммунальных больницах заканчиваются места

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать из-за динамики заболеваемости COVID-19. Он обратился к премьер-министру и министру здравоохранения.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве", - сказал Кличко.

Градоначальник отметил, что речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждениях.

"Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - сказал мэр.

Напомним, в Киеве и еще пяти областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 5804 человека.

Несмотря на рост заболеваемости в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.