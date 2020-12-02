Результатов нет: в Киеве оценили эффективность карантина выходного дня

Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня - ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - отметил Рубан.

Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Из них 1735 - в Киеве.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут продлевать карантин выходного дня в Украине.

Также сообщалось, что эффективность карантина выходного дня в Минздраве оценят на этой неделе.

Сейчас правительство обсуждает вопрос введения локдауна в Украине. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос локдауна в стране не будет выноситься на заседание Кабмина 2 декабря.