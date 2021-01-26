Президентский рейтинг: Зеленский лидирует, но доверие падает

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, на втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее идут Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

В опросе моделировались две пары второго тура: Зеленский и Порошенко и Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% среди всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко. Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января больше набирает Зеленский.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% среди всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди тех, кто определился с выбором, 53% голосуют за Бойко, 47% - за Порошенко. Однако разница между кандидатами в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1%

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах Владимир Зеленский получил бы 27% голосов избирателей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале января 2021 года, Владимир Зеленский получил бы голоса 26,2% респондентов, кто намерен голосовать и определился с выбором.