Президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы в конце 2020 года

Рейтинг Зеленского постепенно снижается

Если бы выборы президента проходили в конце декабря 2020 года, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие, еще 19,7% скорее проголосовали бы на выборах. Самый высокий рейтинг сохраняет действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность президента, и респондент должен выбрать один ответ для каждого списка.

Список А

В Таблице 2 ниже приведены результаты для списка А. Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, то наибольшую поддержку получил бы Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором).

Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%). Далее идут Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%), Дмитрий Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Список Б

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко. В Таблице 3 приведены результаты для этого списка. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, которые определились с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%). Далее идут Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 17 до 23 декабря 2020 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", если бы президентские выборы прошли в середине декабря 2020 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%