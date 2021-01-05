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Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале 2021 года

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 10:54
Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале 2021 года Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За Зеленского отдадут голоса около 25% избирателей

Если бы президентские выборы состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за Петра Порошенко 13,3% в, за Юрия Бойко - 16,6%, за Юлию Тимошенко - 10,5%, за Игоря Смешко - 6,4%, за Владимира Гройсмана - 6,1%, за Олега Ляшко - 4,7%, за Сергея Притулу - 4,1%, за Олега Тягнибока - 2,6%, за Виталия Кличко - 2,3%. Рейтинг других кандидатов не более 2%.

Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале 2021 года

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", если бы президентские выборы прошли в середине декабря 2020 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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