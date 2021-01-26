Президентський рейтинг: Зеленський лідирує, але довіра падає

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, на другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Юля Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Респондентам моделювалися дві пари другого туру: Зеленський і Порошенко та Порошенко і Бойко.

У парі Зеленський і Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б Зеленського, а за Порошенка віддали б свій голос 24,9% респонденті. У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% - Порошенка. Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня набирає більше Зеленський.

У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% - за Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Бойка, 47% - за Порошенка. Утім, різниця між кандидатами - в межах похибки, тому формально за результатами опитування вони мають приблизно однакову підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1%

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці грудня 2020 року на президентських виборах Володимир Зеленський здобув 27% голосів виборців.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, Володимир Зеленський отримав би голоси 26,2% респондентів, хто має намір голосувати і визначився з вибором.