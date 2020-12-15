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Протест ФОПов на Майдане: полиция демонтирует палатки, начались столкновения

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 17:09
Протест ФОПов на Майдане: полиция демонтирует палатки, начались столкновения Фото: палаточный городок на Майдане (РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители начали разгонять акцию протеста ФОПов на Майдане. Силовики демонтируют установленные протестующими палатки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Между протестующими и силовиками сразу же начались столкновения. На Майдане слышно взрывы, а также виден дым, как от дымовых гранат.

После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих. Однако вблизи Майдана Независимости находятся большие отряды правоохранителей.

Обновлено 17:26.

В ходе столкновений, предварительно, есть пострадавшие. На Майдан прибыл автомобиль скорой помощи, в который на носилках принесли минимум одного человека.

Напомним, сегодня в Киеве вновь возобновились акции протеста предпринимателей. Протест начался под стенами парламента, затем митингующие пошли к Офису президента, после чего пришли на Майдан, где установили палатки.

Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина, во время установки палаток между митингующими и силовиками произошли столкновения. В ходе столкновений пострадали десятки правоохранителей.

Кроме того, в ходе столкновений на Майдане пострадали и участники акции протеста.

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