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На акции ФОПов трем полицейским разбили лица: открыто уголовное дело

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 18:53
На акции ФОПов трем полицейским разбили лица: открыто уголовное дело Фото: на акции ФОПов пострадали полицейские (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На акции ФОПов на Майдане независимости в Киеве пострадали трое полицейских. Им разбили лица во время демонтажа палаток, которые установили протестующие.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сообщается, что полиция демонтировала палатки, поскольку организаторы акции не предупреждали о том, что они будут установлены.

"В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что при демонтаже палаток на Майдане начались столкновения. Были слышны взрывы, после демонтажа нескольких палаток силовики отошли от протестующих. При этом около Майдана дежурят большие отряды силовиков.

До этого полиция сообщала о 40 пострадавших правоохранителей.

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