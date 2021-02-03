Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале 2021 года

Если выборы президента Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Респондентам показывали два возможных списка кандидатов на должность.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По списку А лидирует Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года. Его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее идут Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), Виктор Медведчук (7,9%), Владимир Гройсман (5,5%), Олег Ляшко (4,8%), Сергей Притула (4,5%), Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В список Б, по сравнению со списком А, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко.

В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 22,1% респондентов, которые определились с выбором. Однако, в декабре 2020 года его рейтинг был 27,7%.

На втором месте - Бойко (17,5%; его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем - Порошенко (13,1%, поддержка также статистически значимо не изменилась).

Дальше идут Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах Владимир Зеленский получил бы 27% голосов избирателей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале января 2021 года, Владимир Зеленский получил бы голоса 26,2% респондентов, кто намерен голосовать и определился с выбором.