Президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку 2021 року

Якби вибори президента України відбувалися наприкінці січня - початку лютого року, найбільше голосів отримав би чинний голова держави Володимир Зеленський. Респондентам показувалися два можливих списки кандидатів на посаду.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За списком А лідирує Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року. Його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року.

Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять Петро Порошенко (13,7%) і Юрій Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися (змінилися в межах похибки).

Далі йдуть Юлія Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), Віктор Медведчук (7,9%), Володимир Гройсман (5,5%), Олег Ляшко (4,8%), Сергій Притула (4,5%), Дмитро Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні Медведчук та Разумков, але присутній Ігор Смешко.

У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 22,1% респондентів, які визначилися з вибором; проте, у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%.

На другому місці - Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому - Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці грудня 2020 року на президентських виборах Володимир Зеленський здобув 27% голосів виборців.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, Володимир Зеленський отримав би голоси 26,2% респондентів, хто має намір голосувати і визначився з вибором.