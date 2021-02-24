Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% (в начале месяца - 16,4%) за Юрия Бойко - 11,3% (в начале месяца - 17,1%), за Юлию Тимошенко - 10,9% (в начале месяца 12,3%).

Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 7,2%, Владимира Гройсмана - 5,7%, Дмитрия Разумкова - 5,3%, Евгения Мураева - 4,9%, Олега Ляшко - 4,1%, Арсения Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока и Виталия Кличко - по 2,4%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.