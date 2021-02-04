Свежий президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы в начале февраля

За последний месяц рейтинг Зеленского упал на 5 процентных пунктов

Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.

По данным опроса, за Юрия Бойко проголосовали бы 17,1% респондентов, за Петра Порошенко 16,4%, за Юлию Тимошенко - 12,3%.

Кроме того Игоря Смешко поддерживаю 7,5% опрошенных, за Владимира Гройсмана - 4,3%, Олега Ляшко - 4,0%, Дмитрия Разумкова - 3,2%, Сергея Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока - 2,1%, Виталия Кличко - 1,1%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%.

В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, президентский рейтинг в конце января - начале февраля 2021 года возглавляет Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22% украинцев.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.