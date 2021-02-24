Президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

За Петра Порошенка проголосували б 14,4% (на початку місяця - 16,4%) за Юрія Бойка - 11,3% (на початку місяця - 17,1%), за Юлію Тимошенко - 10,9% (на початку місяця 12,3%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 7,2%, Володимира Гройсмана - 5,7%, Дмитра Разумкова - 5,3%, Євгенія Мураєва - 4,9%, Олега Ляшка - 4,1%, Арсенія Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока та Віталія Кличка - по 2,4%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.