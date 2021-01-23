UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пожар в Харькове: суд арестовал на два месяца еще двоих подозреваемых

Автор: Роман Тверденко

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в доме престарелых. Это владелец здания и жена арендатора, которая руководила учреждением.

Об этом сообщает "Суспільне".

67-летнего арендодателя помещения Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Ранее сегодня Киевский райсуд Харькова арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых. Он, его жена и Акопян пробудут под стражей минимум до 21 марта.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как писало РБК-Украина, по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьков