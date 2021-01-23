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Пожар в Харькове: арендатора взяли под стражу на 60 суток

Новина українською → Харьков, Суббота 23 января 2021 12:49
Пожар в Харькове: арендатора взяли под стражу на 60 суток Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Арендатора сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января.

Таким образом Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога отклонили.

"Применить в отношении Кравченко Вячеслава мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога", - сообщила судья.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как писало РБК-Украина, по данному делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Всем четверым сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

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