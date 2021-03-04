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Помощь безработным на период карантина и ЧС расширят: закон вступил в силу

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 09:10
Помощь безработным на период карантина и ЧС расширят: закон вступил в силу Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине расширили помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ был вчера опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

До этого в законодательстве было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно документу, Кабинет министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, данный закон Верховная рада приняла в начале февраля. Причем изначально такую помощь хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября прошлого года народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

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