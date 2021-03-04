Допомогу безробітним на період карантину та НС розширять: закон набрав чинності

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

До цього в законодавстві було прописане лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.

Згідно з документом, Кабінет міністрів одержує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.