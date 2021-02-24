Полтавская область получила вакцину от коронавируса

Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca прибыла в Полтавскую область. Там вакцинация начнется завтра, 25 февраля.
Об этом сообщает глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Facebook.
Полтавской области из первой партии выделили 19,3 тысяч доз. С завтрашнего дня вакцинируют более 6,7 тысяч человек, из которых более 4 тысяч - медики. Это работники мобильных бригад по вакцинации, больниц, где принимают больных коронавирусом, работники экстренной медицинской помощи, а также работники и жители специализированных интернатных заведений.
На первом этапе вакцинация будет осуществляться двумя мобильными бригадами из Полтавы и Кременчуга.
Ранее сообщалось, что в четверг в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.
Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.
В Киевской области вакцинация тоже началась. В Броварах вакцинировали врача инфекционного отделения. Процесс занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.
Также в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.