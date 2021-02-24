Киев начнет вакцинацию от коронавируса завтра
В четверг, 25 февраля, в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.
При этом Вишневская добавила, что вакцинация будет проходить во временных пунктах.
"В определенной больнице, определенное количество медиков. Бригада забирает определенное количество доз, вакцинирует и все", - отметила она.
Отметим, сегодня стало известно, что Киев из общей партии доставленного в Украину препарата Covishield получит 42 тысячи доз.
Напомним, первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.
В Киевской области вакцинация тоже началась. В Броварах вакцинировали врача инфекционного отделения. Процесс занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.
Также в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.