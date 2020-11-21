Полиция еще не штрафует за отсутствие маски и объясняет почему

Полицейские еще не штрафуют украинцев за отсутствие маски в общественных местах и на транспорте. На сегодня мобильные группы проводят профилактическую работу.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Киева.

Сообщается, что с 21 ноября вступили в силу новые санкции за нарушение карантина. В частности, за пребывание в общественном месте или на транспорте без маски предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен. Кроме того, правоохранителям разрешили на месте штрафовать за такие нарушения.

Однако в полиции отмечают, что мобильные группы в первую очередь нацелены на разъяснительную работу о штрафах и о том, что важно правильно носить маски. Столичная полиция в ходе сегодняшних проверок на транспорте и общественных местах раздавала маски тем, у кого их не было.

"Только в случае, когда граждане не будут реагировать на замечания полицейских и отказываться от использования средств защиты, правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии со служебными полномочиями будут привлекать таких правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, подробнее о нововведениях можно прочитать в материале РБК-Украина "Штрафы за отсутствие маски в общественных местах: что нужно знать".

Кроме того, по субботам и воскресеньям действует карантин выходного дня.