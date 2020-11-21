В Украине начал действовать карантин выходного дня: что разрешено

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине уже вторую неделю действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Что запрещено: работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов; работа театров и проведение массовых мероприятий; принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Что разрешено: работать аптекам, ветеринарным аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и СТО. Также продолжит курсировать общественный транспорт.

Кроме того, будут работать учреждения, которые предоставляют финансовые услуги. Продолжит работу сфера инкассации и перевозок валютных ценностей, операторы почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Отметим, ученые Национальной академии наук прогнозируют до конца ноября почти 200 тысяч новых случаев COVID-19.