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Поліція ще не штрафує за відсутність маски та пояснює чому

Автор: РБК-Україна

Поліцейські ще не штрафують українців за відсутність маски в громадських місцях і на транспорті. На сьогодні мобільні групи проводять профілактичну роботу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Києва.

Повідомляється, що з 21 листопада набрали чинності нові санкції за порушення карантину. Зокрема, за перебування в громадському місці або на транспорті без маски передбачено штраф від 170 до 255 гривень. Крім того, правоохоронцям дозволили на місці штрафувати за такі порушення.

Проте в поліції відзначають, що мобільні групи у першу чергу націлені на роз'яснювальну роботу про штрафи і про те, що важливо правильно носити маски. Столична поліція в ході сьогоднішніх перевірок на транспорті та громадських місцях роздавала маски тим, у кого їх не було.

"Тільки у разі, коли громадяни не будуть реагувати на зауваження поліцейських і відмовлятися від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції та у відповідності до службових повноважень будуть притягати таких правопорушників до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детальніше про нововведення можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Штрафи за відсутність маски в громадських місцях: що потрібно знати".

Крім того, по суботах і неділях діє карантин вихідного дня.

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