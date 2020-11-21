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Штрафы за отсутствие маски в общественных местах: что нужно знать

Новина українською → Украина, Суббота 21 ноября 2020 07:00
Штрафы за отсутствие маски в общественных местах: что нужно знать Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера он был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Министр юстиции Денис Малюська уточнял, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина не будут наказывать за отсутствие маски на улице.

Как писало РБК-Украина, опрос социологической группы "Рейтинг" продемонстировал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

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