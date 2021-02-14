ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 14 февраля 2021 13:02
На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.

"При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Кроме того, 11 февраля вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир