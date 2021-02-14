Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось

Президент Украины поручил ведомствам расследовать инцидент с гибелью трех военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном устройстве. На место происшествия уже прибыл заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

По предварительным данным, инцидент произошел около 10:00 в воскресенье во время перемещений военных с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях возле Новолуганского. Тогда и произошел подрыв троих бойцов - капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения).

Зеленский поручил расследовать обстоятельства инцидента министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку. Они должны отправиться в зону ООС.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - сказал Зеленский.