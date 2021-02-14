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Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 14 февраля 2021 15:32
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины поручил ведомствам расследовать инцидент с гибелью трех военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном устройстве. На место происшествия уже прибыл заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По предварительным данным, инцидент произошел около 10:00 в воскресенье во время перемещений военных с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях возле Новолуганского. Тогда и произошел подрыв троих бойцов - капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения).

Зеленский поручил расследовать обстоятельства инцидента министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку. Они должны отправиться в зону ООС.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли на месте.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

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