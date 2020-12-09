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Кернес получил полномочия мэра, но первая сессия проходит без него

Новина українською → Харьков, Среда 09 декабря 2020 11:38
Кернес получил полномочия мэра, но первая сессия проходит без него Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в Харькове проходит первая сессия нового состава городского совета. На нем Геннадий Кернес вступил в должность мэра, хотя и отсутствовал на заседании, так как проходит лечение в Германии от COVID-19.

Об этом во время сессии заявила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

По ее словам, Кернесу не нужно принимать присягу, так как он ранее занимал должность городского главы и принимал уже присягу в 2010 году.

"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", - заявила Мозговая.

Напомним, в середине сентября в Харьковском горсовете официально подтвердили, что Кернес заразился коронавирусом. Позже стало известно, что он был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине. Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий COVID-19. У него были повреждены 70 процентов легких.

Недавно РБК-Украина писало, что Кернес планирует вернуться в Харьков в конце декабря.

При этом на прошлой неделе Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первое заседание без Кернеса.

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