Полиция Харькова открыла дело по факту исчезновения Кернеса
Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций.
Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.
Заявитель отметил, что с Кернесом отсутствует связь и неизвестно его местонахождение.
По поданному заявлению следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл дело по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "безвести пропавший".
Напомним, Геннадий Кернес 16 сентября был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в связи с осложнениями от заражения коронавирусом. С тех пор он остается в Берлине и точная дата его возвращения неизвестна. Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявлял, что Кернес должен вернуться до 20 декабря.
Харьковский городской глава не вел предвыборной кампании, но выиграл выборы в один тур. Городская избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности.