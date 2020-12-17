Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов
В Украине будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3890.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ поддержал 241 нардеп.
Согласно закону, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).
"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.
Штрафовать будут:
- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
- непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,
- обслуживание клиентов без таких средств защиты в период карантина.
Напомним, Рада одобрила этот закон за основу в начале ноября.
Как писало РБК-Украина, ВР приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). За соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 нардепа.