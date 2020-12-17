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Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

Новина українською → Украина, Четверг 17 декабря 2020 11:34
Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине будут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3890.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержал 241 нардеп.

Согласно закону, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - указано в тексте закона.

Штрафовать будут:

  • за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно,
  • непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты,
  • обслуживание клиентов без таких средств защиты в период карантина.

Напомним, Рада одобрила этот закон за основу в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, ВР приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). За соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 нардепа.

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