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Рада приняла закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах

Новина українською → Украина, Пятница 06 ноября 2020 11:48
Рада приняла закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. За соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Отметим, в конце октября министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски. Соответствующий законопроект был подан еще в июле.

Как писало РБК-Украина, в стране хотят штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей: народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3890. За документ проголосовал 251 нардеп.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

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