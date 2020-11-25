В ОП обсуждают дату локдауна, но все зависит от ситуации, - источник

В Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине для борьбы с распространением коронавируса. Однако пока что конкретной даты введения новых ограничений нет.

Об этом РБК-Украина рассказал осведомленный с вопросом источник.

Дата введения жесткого карантина, как пояснил собеседник издания, зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.

"Конкретной даты (введения локдауна - ред.) нет. Может быть и 20, и 15, и 25 (декабря - ред.)", - отметил источник.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине жесткого карантина для того, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Он отмечал, что введение локдауна в первую очередь будет зависеть от эпидситуации.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль предупредил о намерениях правительства ввести локдаун на новогодние праздники.

Позже в Кабмине пообещали за раньше уведомить общество о введении новых карантинных ограничений, чтобы граждане могли к ним подготовиться.