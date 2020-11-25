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Кабмин может ввести карантин на новогодние праздники

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 13:39
Кабмин может ввести карантин на новогодние праздники Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране. В частности, правительство готовится и к карантину на новогодние праздники.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в начале декабря оценят результативность карантина выходного дня.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая к введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям", - заявил он.

Отметим, министр культуры Украины Александр Ткаченко вчера предложил ввести двухнедельный локдаун в стране на период новогодних праздников.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине.

В комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна. В Украине за минувшие сутки подтвердили 13 882 новых случая коронавируса.

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