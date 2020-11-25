ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 10:05
Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине. Усиленный карантин вводится с точки зрения эпидемиологии и цифр роста.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Министр отметил, что для улучшения ситуации с COVID-19 надо разорвать цепь передачи болезни.

"Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть и, что может быть более жесткий карантин", - отметил он.

По его словам, есть другая сторона - экономика Украины, которая из-за введения полного локдауна может пострадать.

"Но, понятно, что могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести, для нашего здоровья", - отметил Степанов.

В случае ужесточения карантина это будет касаться всех регионов Украины, отметил министр.

"Если мы говорим о полном жестком карантине, то он будет касаться всех, без исключения, людей, так, как это было, условно говоря, весной", - резюмировал он.

Напомним, в комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Ранее Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика карантин Максим Степанов
NEWS
Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему