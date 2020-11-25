ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин обещает не вводить жесткий карантин без предупреждения

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 17:40
Кабмин обещает не вводить жесткий карантин без предупреждения Фото: Олег Немчинов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники без предупреждения. В правительстве обещают, что украинцы успеют заранее подготовиться, если власти все-таки будут усиливать ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, власти изучают эффект карантина выходного дня, и уже наблюдается определенная стабилизация.

"Мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения во время цикла новогодних и рождественских праздников. Я думаю, что специалисты отработают эти предложения и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы", - заявил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возобновили карантинные выплаты на детей физических лиц-предпринимателей.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в начале декабря прогнозируется выход на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, улучшение произошло благодаря карантину выходного дня и уменьшению мобильности населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины карантин COVID-19
NEWS
Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  
РБК-Украинаинформационное агентство Испытания на животных и большие надежды: что известно об украинской COVID-вакцине  
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему