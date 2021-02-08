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Обязательная вакцинация от COVID: никакого механизма пока нет

Автор: Ульяна Безпалько

Введение обязательной вакцинации от COVID в Украине пока не обсуждается. На сегодня не ведется разработка такого механизма.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник в команде президента Владимира Зеленского.

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По его словам, никакого механизма обязательной иммунизации отдельных групп населения не разрабатывалось. При этом он уточнил, что если такие планы действительно будут всерьез рассматриваться, то не в обозримом будущем.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что вакцинация от COVID будет добровольной, однако, по его мнению, некоторые категории не имеют права отказаться от прививки. Президент считает, что от вакцинации не могут отказаться медики и учителя.

Он также отметил, что карантинные ограничения будут отменять для тех украинцев, которые сделают прививку от COVID. Кроме того, Зеленский уверен, что после вакцинации для граждан Украины откроются границы стран Европейского союза.

"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные, - ред.) для людей, которые вакцинируются, или переболевших COVID-19", - заявил он.

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