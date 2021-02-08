COVID-вакцинация в Украине может стать обязательной: для кого

Вакцинация от COVID в Украине может стать обязательной для некоторых категорий людей. Кабинет министров должен подготовить соответствующий список профессий.

Об этом на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил президент Владимир Зеленский.

Для кого вакцинация будет обязательной

Зеленский считает, что обязательно вакцинировать следует тех, кто работает на государство.

"Я считаю, что люди, которые работают на государство, получают от государства средства и имеют постоянные контакты, - они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку", - заявил президент.

Должен появиться список профессий

Он также отметил, что обязательно нужно вакцинировать тех, кто работает в школах, университетах и больницах.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать такую программу. Будет список профессий… я считаю так будет правильно", - отметил Зеленский и добавил, что власти будут регулировать процесс вакцинации, а все механизмы будут представлены обществу.

Учителя и медики не имеют права отказаться от вакцинации

Президент считает, что обязательная вакцинация должна касаться учителей.

"Дети переносят COVID-19 достаточно легко, но они приносят его домой. Это сложности. Поэтому, я считаю, что учитель не имеет право отказаться от вакцинирования", - подчеркнул он.

То же самое касается и медиков, которые работают с COVID-больными.

"Нельзя не вакцинироваться. В противном случае человеку нужно выбрать другой формат и работать в другой больнице, не с COVID-больными, потому что это большая угроза", - сказал Зеленский.

Что с негосударственным сектором

По мнению Зеленского, обязать вакцинироваться тех, кто связан с частными структурами, будет сложнее. Для этого следует наладить коммуникацию с бизнесом и, например, с частными школами.

Вопрос в том, что из-за не вакцинированного могут погибнуть другие

Президент согласился с тем, что украинцы быстро устают от ограничений.

"Штрафы есть, но мы же не будем бить людей. Информационно мы должны работать, чтобы люди осознавали угрозу … Это как в случае с человеком, который пьяный едет за рулем. Вопрос не в том, что он может погибнуть. Вопрос в том, что из-за него могут погибнуть другие люди", - добавил Зеленский.