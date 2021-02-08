Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.
"Пока добровольно ... Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, исключение должны составлять только лица с аллергией, кому невозможно сделать прививку.
Президент ответил и на вопрос, как это будет регулироваться.
"Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу... Я считаю, что это правильно (разработать список профессий, - ред.)", - сказал он.
Напомним, Зеленский готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.
Как писало РБК-Украина, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19.