Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса. А также для тех, кто переболел COVID-19.

"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные, - ред.) для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.

По его словам, вакцинация один из правильных шагов для украинцев в вопросе путешествий.

Напомним, карантинные ограничения внесли определенные изменения в привычную жизнь граждан. С марта 2020 года путешествовать по миру стало не так легко, как раньше.

На сегодняшний день понемногу открываются границы, возобновлено международное авиасообщение, более подробно в материале РБК-Украина.

Отметим, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в планах Кабмина продлить карантин в Украине до 30 апреля. Вместе с тем, и это не конечная дата.

Ранее РБК-Украина писало, что иммунизация населения по плану должна начаться в середине февраля - предварительная дата старта кампании вакцинации 15 февраля.