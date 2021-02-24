Новый адаптивный карантин начал действовать в Украине: что запрещено
Сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу адаптивный карантин. Также возвращается зонирование регионов по уровню заболеваемости COVID-19. Две области уже отнесены к "красной" зоне. Ограничения в остальной части страны будут соответствовать прежним, но некоторые из запретов ослабили.
Подробнее о правилах нового карантина - в материале РБК-Украина.
На какие зоны поделили Украину
В рамках адаптивного карантина предусматривается региональное деление на 4 зоны в зависимости от эпидситуации.
Минимальные ограничения устанавливаются в "зеленой" зоне. Она может быть введена одновременно по всей территории страны, если эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ как минимум в 13 областях не превышает 50%, а коэффициент выявления COVID-19 - до 5%.
За день до вступления в силу новых карантинных правил, Минздрав опубликовал перечень регионов с зонированием.
В "желтую" зону попали Киев и Киевская области, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Ограничения в этих областях будут почти аналогичными введенным ранее.
"Оранжевая" зона сигнализирует об ухудшении ситуации с заболеваемостью. Однако карантинные меры в ней не усиливаются и соответствуют "желтой" зоне. В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.
"Красная" зона предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников. Из-за вспышки коронавируса еще до начала действия адаптивного карантина к "красной" зоне были отнесены Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Что разрешено и запрещено в "желтой" зоне
С 24 февраля ряд ограничений для "желтой" зоны смягчается:
- разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00 (ранее до 23:00);
- количество участников массовых мероприятий - 1 человек на 4 кв.м (ранее на мероприятиях не могло присутствовать более 20 участников);
- разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
- увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.
Кроме того, с 18 февраля снят запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта. Зрители могут посещать матчи, но в пределах 50% заполненности трибун.
При этом продолжают действовать следующие ограничения:
- перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;
- размещение посетителей в заведениях общепита - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;
- кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
- запрещена работа дискотек, ночных клубов;
- учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
- запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);
- запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
- запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
- иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.
"Красная" зона в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Из-за вспышки коронавируса "красная" зона карантина была установлена в Ивано-Франковской области еще в понедельник. Кроме этого, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 23 февраля принято решение о введении дополнительных ограничений на Прикарпатье.
- запрещается прием посетителей в заведениях общепита;
- прекратили работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;
- под запретом все массовые мероприятия;
- запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они перешли на дистанционное обучение;
- с 26 февраля запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;
- на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, с 26 февраля вводится обязательный температурный скрининг.
Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывает заведения общепита. На подъемниках будут введены дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, усиливается контроль соблюдения масочного режима туристами.
Руководство Черновицкой области также усилило ограничения из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью.
Жесткий карантин ввели с 23 февраля на две недели. На этот период все образовательные заведения перешли на удаленный формат обучения, режим работы кафе и ресторанов ограничили до 20:00, в торговых центрах закрыли игровые зоны, запрещено посещение внешкольных кружков.
Критерии для усиления ограничений
Карантинные меры адаптивного карантина могут меняться на уровне регионов при несоответсвии следующим условиям:
- превышен эпидпорог заболеваемости гриппом или ОРВИ;
- заполненность стационаров COVID-больными - более 65%;
- уровень тестирования - меньше 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения;
- количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - свыше 20%;
- рост количества госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
При наличии хотя бы одного из этих критериев, регион переходит с "желтого" на "оранжевый" уровень.
Если в регионе превышен эпидпорог и на протяжении трех дней подряд он соответствует еще двум и более признакам, он переходит в "красную" зону.
При отсутствии критериев на протяжении 5 суток, решение об установлении "красной" зоны отменяется.
Ранее в Кабмине сообщили о возможности ужесточения карантина в Закарпатской и Черновицкой областях в ближайшее время.
Напомним, правительство продлило общий срок действия карантина в Украине до 30 апреля 2021.