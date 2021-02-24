Новий адаптивний карантин почав діяти в Україні: що заборонено

Сьогодні, 24 лютого в Україні набуває чинності адаптивний карантин. Також повертається зонування регіонів за рівнем захворюваності на COVID-19. Дві області вже віднесено до "червоної" зоні. Обмеження в іншій частині країни будуть відповідати тим, що діяли раніше, але деякі з заборон послабили.

Більш детально про правила нового карантину - в матеріалі РБК-Україна.

На які зони поділили Україну

В рамках адаптивного карантину передбачається регіональний поділ на 4 зони залежно від епідситуації.

Мінімальні обмеження встановлюються в "зеленій" зоні. Вона може бути введена одночасно по всій території країни, якщо епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ як мінімум в 13 областях не перевищує 50%, а коефіцієнт виявлення COVID-19 - до 5%.

За день до вступу в силу нових карантинних правил, МОЗ опублікував перелік регіонів з зонуванням.

До "жовтої" зони потрапили Київ та Київська області, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Обмеження в цих областях будуть майже аналогічними введеним раніше.

"Помаранчева" зона сигналізує про погіршення ситуації із захворюваністю. Однак карантинні заходи в ній не посилюються і відповідають "жовтій" зоні. В "помаранчевій" зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.

"Червона" зона передбачає максимальні карантинні обмеження, які діяли в Україні на локдауні після новорічних свят. Через спалах коронавірусу ще до початку дії адаптивного карантину до "червоної" зоні були віднесені Івано-Франківська та Чернівецька області.

Що дозволено і заборонено в "жовтій" зоні

З 24 лютого ряд обмежень для "жовтої" зони пом'якшується:

дозволяється прийом відвідувачів в кафе, барах, ресторанах з 07:00 до 24:00 (раніше до 23:00);

кількість учасників масових заходів - 1 людина на 4 кв.м (раніше на заходах не могло бути присутніми понад 20 учасників);

дозволяється відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб;

збільшено допустиму кількість відвідувачів спортзалів до 1 людини на 10 кв.м.

Крім того, з 18 лютого знято заборону на присутність вболівальників під час спортивних змагань командних видів спорту. Глядачі можуть відвідувати матчі, але в межах 50% заповненості трибун.

При цьому продовжують діяти такі обмеження:

перевезення пасажирів в громадському транспорті - тільки за кількістю сидячих місць;

розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування - не більше 4 дорослих за столом, відстань між столами - не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності зали;

заборонена робота дискотек, нічних клубів;

установи освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції близько 50% дітей і персоналу установи;

заборонено проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;

заборонена робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;

припиняються планові госпіталізації (крім екстреної допомоги, допомоги вагітним, онкохворим);

заборонено відвідування сторонніми установ соцзахисту;

заборонено перебування в громадських місцях без маски, обов'язкова наявність документів;

заборонено самовільно залишати місця самоізоляції;

іноземцям заборонено перетинати державний кордон без страхового поліса.

"Червона" зона в Івано-Франківській і Чернівецькій областях

Через спалах коронаірусу "червона" зона карантину була встановлена ​​в Івано-Франківській області ще в понеділок. Крім цього, на засіданні державної комісії з ТЕБ та НС 23 лютого прийнято рішення про введення додаткових обмежень на Прикарпатті.

забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;

припинили роботу спортзали, розважальні та культурні установи;

під забороною всі масові заходи;

заборонено відвідування навчальних закладів школярам 5-11 класу - вони перейшли на дистанційне навчання;

з 26 лютого забороняється посадка і висадка пасажирів на регулярних і нерегулярних рейсах міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом;

на в'їздах і виїздах з області встановлюються КПП, з 26 лютого вводиться обов'язковий температурний скринінг.

Гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закриває заклади громадського харчування. На підйомниках будуть введені додаткові правила для дотримання соціальної дистанції, посилюється контроль маскового режиму туристами.

Керівництво Чернівецької області також посилило обмеження через несприятливу екологічну ситуацію із захворюваністю.

Жорсткий карантин ввели з 23 лютого на два тижні. На цей період всі освітні заклади перейшли на віддалений формат навчання, режим роботи кафе і ресторанів обмежили до 20:00, в торгових центрах закрили ігрові зони, заборонено відвідування позашкільних гуртків.

Критерії для посилення обмежень

Карантинні заходи адаптивного карантину можуть змінюватися на рівні регіонів при невідповідності таким вимогам:

перевищено епідпоріг захворюваності на грип або ГРВІ; заповненість стаціонарів COVID-хворими - більше 65%; рівень тестування - менше 300 ПЛР-тестів за 7 діб на 100 тисяч населення; кількість госпіталізацій з встановленим діагнозом або підозрою COVID за 7 діб на 100 тисяч населення - понад 60; коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР і тестуванням на антиген - понад 20%; зростання кількості госпіталізованих за 7 діб, в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.

При наявності хоча б одного з цих критеріїв, регіон переходить з "жовтого" на "помаранчевий" рівень.

Якщо в регіоні перевищено епідпоріг і протягом трьох днів поспіль він відповідає ще двом і більше ознакам, він переходить у "червону" зону.

При відсутності критеріїв протягом 5 діб, рішення про встановлення "червоної" зони скасовується.