Снегопад в Киеве будет продолжаться без остановки до вечера субботы, - метеорологи

Снегопад в Киеве, который до сих пор идет, будет продолжаться без остановки вплоть до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от использования собственных авто.

Об этом со ссылкой на прогноз метеорологов сообщила пресс-служба КГГА.

В связи с такой ситуацией киевская городская власть призвала жителей столицы не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. Кроме этого, киевлян просят по возможности во время движения предоставлять коммунальной спецтехнике превосходство на дорогах.

Отмечается, что ночью в Киеве работало 418 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке.

"Дорожники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За последние сутки было вывезено 3953 тонны", - отчитались в КГГА.

Киевлянам напомнили, что за работой коммунальной техники, которая расчищает улицы от снега, можно следить онлайн.