Названа дата поставки первой партии вакцины в Украину

Первая партия вакцины от коронавируса будет поставлена в Украину 23 февраля. Она прибудет в 10 утра.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минздраве.
Вакцину доставят в аэропорт "Борисполь".
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.
Поставка вакцин будет осуществлена в рамках программы инициативы COVAX. По этой программе Украина должна получить 16 миллионов доз вакцин. Сейчас в программу COVAX попадает вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Отметим, сперва вакцину доставят в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области и Киев.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной одного миллиона доз вакцины от ведущего международного производителя. Процесс вакцинации должен начаться в феврале.
Как писало РБК-Украина ранее, сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.