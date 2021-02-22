У Зеленского ожидают, что вакцина прибудет в Украину завтра утром
Вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.
Об этом во время форума "Украина 30" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, при логистике вакцины возникли определенные проблемы, поэтому самолет летит сразу не в Украину.
"Вакцина уже на пути. Завтра утром, надеюсь, уже будет в Украине. Она (партия вакцины - ред.) уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не напрямую сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", - заявил Тимошенко.
Также он добавил, что сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.
"Фактически Украина каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины", - сообщил Тимошенко.
Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.
Ранее президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.