У Зеленского ожидают, что вакцина прибудет в Украину завтра утром

Вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, при логистике вакцины возникли определенные проблемы, поэтому самолет летит сразу не в Украину.

"Вакцина уже на пути. Завтра утром, надеюсь, уже будет в Украине. Она (партия вакцины - ред.) уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не напрямую сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", - заявил Тимошенко.

Также он добавил, что сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

"Фактически Украина каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины", - сообщил Тимошенко.