Названа дата поставки першої партії вакцини в Україну

Перша партія вакцини від коронавірусу буде поставлена в Україну 23 лютого. Вона прибуде о 10 ранку.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в МОЗ.
Вакцину доставлять в аеропорт "Бориспіль".
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.
Поставка вакцин буде здійснена в рамках програми ініціативи COVAX. За цією програмою Україна повинна отримати 16 мільйонів доз вакцин. Зараз у програму COVAX потрапляє вакцини компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna.
Зазначимо, спершу вакцину доставлять в Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області та Київ.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною одного мільйона доз вакцини від провідного міжнародного виробника. Процес вакцинації повинен початися в лютому.
Як писало РБК-Україна раніше, спочатку зовсім безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.