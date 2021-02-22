Названа дата поставки першої партії вакцини в Україну

Перша партія вакцини від коронавірусу буде поставлена в Україну 23 лютого. Вона прибуде о 10 ранку.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в МОЗ.

Вакцину доставлять в аеропорт "Бориспіль".

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Поставка вакцин буде здійснена в рамках програми ініціативи COVAX. За цією програмою Україна повинна отримати 16 мільйонів доз вакцин. Зараз у програму COVAX потрапляє вакцини компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna.