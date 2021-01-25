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Украина скоро получит 1 млн доз COVID-вакцины. Зеленский анонсировал начало вакцинации

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 19:47
Украина скоро получит 1 млн доз COVID-вакцины. Зеленский анонсировал начало вакцинации Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация населения Украины от коронавируса начнется уже в феврале. В ближайшее время Украина получит партию COVID-вакцины.

Об этом говорилось в видеообращении главы государства.

По словам президента, в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя. Чья именно вакцина поступит в Украину, глава государства не уточнил.

"У нас есть хорошие новости относительно вакцины против COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины, первый миллион, от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь "война с пандемией еще не завершена".

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Posted by Офіс Президента України on Monday, January 25, 2021

Напомним, до этого Зеленский поручил правительству подготовить план вакцинации населения от коронавируса отдельно для каждой области Украины.

Кроме того, глава государство поручил определить дату начала вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом.

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