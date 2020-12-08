UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

Автор: РБК-Украина

Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, основной сценарий будет реализовываться за счет мобильных бригад.

"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 000 человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - отметил Кузин.

Таким образом, в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.

Напомним, ранее Кузин заявил, что вакцина от COVID в украинских аптеках появится не раньше, чем осенью 2021 года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин попросил рассмотреть Киев как приоритетного кандидата на получение вакцины. Речь идет о ее использовании в режиме тестирования и в чрезвычайных ситуациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияCOVID-19