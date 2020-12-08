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Когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины. В Минздраве назвали сроки

Новина українською → Украина, Вторник 08 декабря 2020 13:07
Когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины. В Минздраве назвали сроки Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине. Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - сказал он.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Он попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Как писало РБК-Украина, ранее Кузин заявил, что вакцинация от коронавируса будет проходить в три этапа.

Кроме того, в Минздраве планируют, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, но не для всех категорий населения.

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