Британия начала вакцинацию от COVID-19. Прививают медиков и пожилых

Сегодня, 8 декабря 2020 года, вакцинация от COVID-19 началась в Великобритании. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что сегодня в Британии начался так называемый V-Day - старт программы массовой вакцинации. Ожидается, что на первом этапе около 70 медицинских центров в Британии будут делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech людям старше 80 лет и медикам. Эта страна стала первой в мире, которая начала применять вакцину Pfizer. При этом вакцинация не будет обязательной.

"Мы вспомним сегодняшний день, V-Day, как ключевой момент в нашей борьбе с этой ужасной болезнью", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и добавил, что теперь виден "свет в конце туннеля".

По словам премьера Бориса Джонсона, жителям Британии все равно следует придерживаться Зимнего плана COVID и соблюдать ограничения, установленные для каждого региона.

Предполагается, что вакцинация продлится как минимум до весны. На сегодня доступно 800 000 доз, но правительство уже разместило заказ на 40 млн. Большая часть из них станет доступной только в следующем году.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. В то же время там отметили, что национальные правительства должны работать над ростом доверия к вакцинации внутри стран.

Также стало известно, что Киев начал готовиться к приему вакцины от коронавируса.