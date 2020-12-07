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Украина попросила США предоставить вакцину от COVID в режиме экстренного применения

Новина українською → Киев, Понедельник 07 декабря 2020 21:55
Украина попросила США предоставить вакцину от COVID в режиме экстренного применения Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. В ходе беседы глава Минздрава попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Квин заверила, что она сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также она отметила, что их команда поможет ведомству разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Квин.

Напомним, и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавируса будет проходить в три этапа.

Кроме того, в Минздраве планируют, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, но не для всех категорий населения.

Отметим, что Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в страну.

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