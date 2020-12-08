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Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 13:22
Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад Фото: Николай Кузин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, основной сценарий будет реализовываться за счет мобильных бригад.

"В среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 000 человек в месяц. Если будем привлекать стационарные пункты прививки или кабинеты прививки, то до миллиона прививок ежемесячно. Это плюс миллион", - отметил Кузин.

Таким образом, в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.

Напомним, ранее Кузин заявил, что вакцина от COVID в украинских аптеках появится не раньше, чем осенью 2021 года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин попросил рассмотреть Киев как приоритетного кандидата на получение вакцины. Речь идет о ее использовании в режиме тестирования и в чрезвычайных ситуациях.

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